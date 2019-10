Ventura: "Kiyine vuole giocare in A. Ecco dove può rendere alla Lazio..."

Kiyine continua ad offrire buone prestazioni con la Salernitana, in prestito dalla Lazio. In conferenza stampa l'allenatore dei granata Ventura è tornato a parlare del suo futuro: "Kiyine è un buon giocatore e può fare tanti ruoli. Il suo obiettivo è arrivare in Serie A, alla Lazio credo possa rendere bene come esterno ma per la causa può fare anche la punta".

