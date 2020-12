Vermant: "Bruges senza pressioni. Mi aspetto una Lazio difensiva..."

Questa sera la Lazio si giocherà il tutto per tutto. Una sfida da dentro o fuori contro il Bruges, che verrà all'Olimpico per cercare l'impresa. Per analizzare la partita ha parlato ai canali ufficiali biancocecelsti, Sven Vermant, storico centrocampista del club belga:

"Sarà una partita molto interessante dal punto di vista tattico, ma chiusa all'inizio. Sicuramente segnare un gol nei primi minuti farebbe una grande differenza. Il Bruges darà il massimo per regalarsi una giornata storica, giocherà senza molte pressioni perché, comunque vada, potrà continuare l'avventura in Europa League. La Lazio invece vorrà mantenere il secondo posto, quindi potrebbe anche permettersi una partita più difensiva".

GRUPPO F: "La classifica di un girone è sempre molto difficile da prevedere, non puoi mai fare affidamento solo sul nome e sullo stato di una squadra. Adesso la Lazio ha il vantaggio di avere due risultati su tre, ma in una gara da 90' può accadere di tutto".

BRUGES: "Il giocatore più pericoloso? Ce ne sono molti in grado di fare la differenza davanti. Se devo scegliere, dico Vanaken, Vormer e il giovane De Ketelaere".