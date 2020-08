Verona, Dawidowicz: “Potevamo andare in Europa League e la Lazio vincere lo Scudetto, ma...”

Come sarebbe finito il campionato senza la pandemia di coronavirus? Pawel Dawidowicz, difensore polacco del Verona, ha provato a dare una risposta ai microfoni de L’Arena: “Potevamo andare in Europa League e la Lazio vincere lo scudetto ma non si avrà mai, come si dice, la controprova. È andata così e noi abbiamo fatto una grandissima stagione. Adesso bisogna guardare avanti e far subito punti per l'obiettivo della salvezza”.

