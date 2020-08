PRIMAVERA - Lazio, giorni di valutazione per tre giocatori in prova

Il ritiro di Sarnano è alle spalle ma la Lazio Primavera continua a lavorare per preparare la prossima stagione. Non si sanno ancora le date della ripartenza del campionato, ma i biancocelesti di Menichini, che per la prima volta esordiranno nella Youth League, non vogliono farsi trovare impreparati. Dal mercato arrivano notizie importanti e la rosa comincia ora a prendere forma. Sono ufficiali gli arrivi del difensore Enzo Adeagbo e del centrocampista Kaïs Nasri (cugino del noto Samir Nasri). Oltre a loro presto anche altri elementi potrebbero aggiungersi: si tratta del portiere Esposito e del terzino Todisco, entrambi presenti in ritiro con la squadra e provenienti dalla Juve Stabia, e di Pino, difensore centrale di proprietà del Catania. Tutti e tre sono in fase di valutazione, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per loro.