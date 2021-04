Verona - Lazio, l'esultanza di Musacchio: "+3!" - FOTO

Allo scadere gioia incontenibile per la Lazio che grazie alla rete del Sergente Milinkovic riesce a portare a casa tre punti importantissimi contro una squadra ostica come il Verona. Al termine della gara anche Mateo Musacchio ha esultato insieme ai compagni per l'importante risultato ottenuto: "+3!" e fodo di gruppo è la storia Instagram postata dall'argentino.

