Verso Lazio-Roma: a Trigoria spuntano due striscioni per caricare la squadra

Manca un giorno al derby, in programma domani sera alle 20.45 allo stadio Olimpico e valido per la trentaduesima giornata di campionato. In attesa della rifinitura di oggi, questa notte fuori dal Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria sono apparsi due striscioni incentrati sulla stracittadina per caricare i giallorossi. Due messaggi: il primo con l'immagine di Paredes che nell'ultimo derby ha alzato il dito nei confronti di Zaccagni con scritto "Sotto a chi tocca". Più diretto il secondo, con l'obiettivo di far in modo che la squadra di Ranieri, dall'alto di un'illusoria consapevolezza di rappresentare la città di Roma, possa giocare con ancora maggior determinazione e cattiveria agonistica la stracittadina. Il derby si giocherà tra più di 24 ore, ma è già entrato nel vivo.

