Vicenza, tre calciatori positivi al Covid: posticipato il match con la Cremonese

Problemi per il Vicenza. Il club veneto, che milita in Serie B, ha annunciato la positività di tre calciatori al Covid-19. Domani la squadra sarà impegnato nel match di campionato contro la Cremonese che è stato posticipato alle 19. Questo il comunicato: "La società LR Vicenza comunica che dai tamponi molecolari effettuati ieri nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, sono emerse le positività al COVID-19 di tre calciatori. Tutti e tre i tesserati sono asintomatici e sono stati posti in isolamento domiciliare di concerto con l’AULSS 8 Berica. Il restante gruppo squadra sarà sottoposto a nuovo tampone, in vista della gara di domani contro la Cremonese e seguirà l’iter previsto dai protocolli sanitari in essere".

