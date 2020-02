Doppietta per Immobile e Caicedo, primo gol per Adekanye. La Lazio regala cinque gol ai suoi tifosi e grandi gioie anche al nostro direttore Alessandro Zappulla in radiocronaca. Andiamo a rivivere con un video direttamente dall'Olimpico i gol biancocelesti. Vai con le urla di Zap! CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO