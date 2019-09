Vigorito: "Lotito va rispettato e seguito, è sempre presente alle riunioni"

Lazio e Napoli sono due squadre in lotta per le zone alte della classifica, così come Lotito e De Laurentiis sono due figure preminenti per quanto riguarda i presidenti di Serie A. A Radio Punto Nuovo, il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato dei due colleghi, facendo un paragone tra loro: "Alla nostra età andiamo avanti a simpatie, De Laurentis lo stimo molto e penso sia un grande dirigente e manager. Da imprenditore è un esempio da seguire. Se gli imprenditori si fanno prendere la mano dal cuore, si arriva a piangere sul latte versato. Non penso possa avere l'Oscar della simpatia, ma ha grandi capacità. Lotito, rispetto a De Laurentiis, vive molto di più il mondo del calcio, di cui ha fatto una ragione di vita. Riesce ad essere dappertutto per quanto riguarda il calcio, ha il record di presenze nelle riunioni. Quando qualcuno dedica tutto se stesso per un obiettivo, va rispettato e seguito. Io sono un novellino rispetto a loro".

LA NUOVA VITA DI LEDESMA: TRA PANCHINA, ACADEMY E LAZIO

LAZIO D'ATTACCO, NESSUNO COME LEI IN TUTTA EUROPA

TORNA ALLA HOME PAGE