Villarreal, stagione finita per Alberto Moreno. L'amico Luis Alberto gli ha dedicato un pensiero a Cagliari

Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questo hanno evidenziato gli esami a cui si è sottoposto Alberto Moreno dopo l'infortunio rimediato durante il match con l'Osasuna. Per vedere il terzino del Villarreal di nuovo in campo servirà aspettare la prossima stagione, nei prossimi giorni verrà operato dal dottor Ramón Cugat. Lo spagnolo è molto amico del laziale Luis Alberto, con cui ha condiviso lo spogliatoio al Siviglia e al Liverpool. Il rapporto tra i due è molto stretto, quasi fraterno, tant'è che Magic Luis gli ha dedicato il gol a Cagliari e nel post partita ha spiegato: "Alberto Moreno è come un fratello siamo cresciuti insieme, oggi mi era arrivata la brutta notizia del suo infortunio e gli auguro tutto il bene del mondo, è chiarissimo che la dedica era per lui".