Vitor Roque vicino al Real Betis. Il pres. Haro: "Siamo in trattativa..."

Vitor Roque è molto vicino al passaggio al Real Betis. Dopo i primi sei mesi con il Barcellona, l'attaccante brasiliano è destinato a cambiare squadra rimanendo in Spagna. Prima dell'arrivo di Dia ci aveva pensato anche la Lazio. Queste le parole sulla trattativa del presidente del club biancoverde Angel Haro riportate da El Mundo Deportivo: "Vitor Roque? Il giocatore è appassionato dal nostro progetto. Non è facile, il Barcellona ha fatto un investimento importante... In attacco ci sono tre opzioni e alcune sono di dominio pubblico (Vitor Roque, ndr.) perché in questi giorni si sono visti dei movimenti. Stanno parlando con il suo entourage, noi siamo convinti che sia entusiasta di ciò che gli proponiamo. Stiamo negoziando per lui, così come per altre piste che sono aperte".

"I blaugrana hanno anche altre squadre e stanno valutando se sono interessati. Se lo saranno la trattativa potrà concludersi con successo. Mi fido, ma nel calcio non si sa mai. Non contempliamo un acquisto che ci faccia spendere 30 milioni di euro come li hanno spesi loro. Quando novità? Non esiste una scadenza. Fino alla fine del mercato, le posizioni saranno aperte. Vorrei che fosse presto. Non è l'unica opzione che abbiamo aperta, è interessante, ma vedremo quale si concretizzerà".