Viviano: "Impressionato dalla Lazio, ma non è una sorpresa"

La Lazio vola, se ne sono accorti tutti. Ed Emiliano Viviano, portiere oggi svincolato, ai microfoni di Soccermagazine.it ha parlato dei biancocelesti: “Sono impressionato. Però non è una sorpresa, perché da un paio di anni io ritengo la Lazio una delle squadre che mi ha impressionato di più. Probabilmente adesso ha raggiunto una consapevolezza diversa e quindi riesce a ottenere ancora più risultati. A me l'altra sera ha impressionato il fatto che comunque ha chiuso una squadra fortissima e in formissima come il Cagliari per un tempo nella propria metà campo, ha raggiunto il goal e ha fatto altre due occasioni da goal in tre minuti".