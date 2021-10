Wanda - Icardi e la frecciata di Maxi Lopez sui social...

Non si parla d'altro nel mondo del gossip, e di riflesso anche in quello del calcio, della presunta separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. da sabato ormai la questione tiene banco soprattutto sui social dove l'argentina ha dato più di un indizio sulla fine della relazione mentre il calciatore sembra disposto al tutto per tutto pur di riconquistarla. Chi invece si è preso una piccola rivincita, se il tradimento dovesse essere confermato, è Maxi Lopez ex della Nara con cui ha avuto tre figli. All'epoca infatti fu proprio lei a tradirlo con Maurito. Il calciatore ha quindi lanciato una frecciatina su Instagram chiedendo ai propri follower: "Il Karma esiste?" e poi una frase, “Chi la fa l’aspetti”. Più chiaro di così...

