West Ham, il ricordo della prodezza di Di Canio. E i tifosi votano... - FOTO

Il West Ham tramite i propri canali social ha omaggiato Paolo Di Canio. In occasione del 20esimo anniversario del suo gol capolavoro al Wimledon, il club londinese ha postato il video con il commento: "Semplicemente meraviglioso".

LA PRODEZZA - Il gol è veramente fantascientifico, una sforbiciata in diagonale su cross morbido di Sinclair. Di Canio anticipa sul tempo difesa e portiere che non può che raccogliere il portiere in fondo al sacco. L'esultanza del numero 10, abbracciato da due giovanissimi Lampard e Rio Ferdinand, sottolinea la bellezza del gesto tecnico: stenta a credere di essere riuscito a fare un gol del genere, mentre Upton Park impazzisce di gioia.

SONDAGGIO - Un paio di ore dopo il West Ham ha aperto un sondaggio, chiedendo ai suoi tifosi se quello di Di Canio sia il gol più bello della storia in Premier League. Oltre 3200 i votanti e il 63% non ha avuto dubbi: è una prodezza mai vista prima nel campionato inglese.

