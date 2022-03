Wilson, Chinaglia e Maestrelli, la storia della Lazio se ne va in cielo

Fonte: Alessandro Menghi - Lalaziosiamonoi.it

E ora Pino riabbraccerà Giorgio e Tommaso, e con loro e con gli altri di quella banda scalmanata ripenserà insieme allo Scudetto del '74, alle risate, agli scherzi, alle tante battaglie combattute in campo per la Lazio, agli screzi con gli avversari e alle bravate da matti. Sarà un momento tutto loro, che in biancoceleste hanno costruito non solo una grande affinità calcistica ma soprattutto un'amicizia sincera e un legame unico che andava al di là della Lazio, ma che grazie alla Lazio è nato e s'è rafforzato, diventando eterno. Wilson, Chinaglia e Maestrelli, i tre volti della squadra che ha fatto la storia. Il capitano, il simbolo della tifoseria e il mentore, tre personalità così diverse eppure amate allo stesso modo, incondizionatamente, e ora di nuovo insieme sotto uno unico abbraccio, nello stesso cielo biancoceleste.

