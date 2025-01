WOMEN | Fiorentina, De La Fuente: "La Lazio esprime il miglior calcio, sarà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina Femminile è attesa al Fersini dove affronterà la Lazio, la gara è valida per la sedicesima giornata di Serie A. Le viola sono impegnate nella corsa scudetto, mentre le biancocelesti in quella per la salvezza. I punti in palio sono preziosi per entrambe, lo ha ribadito il tecnico delle Viola che, alla vigilia dell'incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo lavorato tanto sugli errori, provando a trasformare la delusione accumulata in nuova energia. Troviamo contro una delle squadre che esprime il miglior calcio, si vede l'impronta dell'allenatore. Hanno un ottimo gioco di squadra e collaborazione tra i reparti, e voglia di vincere i duelli. Giocano in casa per cui sarà ancora più complicato per noi. Sarà ancora più complicato. I punti in gioco sono ancora tanti, la possibilità di fare bene resta. E in Poule Scudetto saranno tutti scontri diretti… I nostri obiettivi sono alla portata, è tutto nelle nostre mani. Le ragazze sono consapevoli dei mezzi e molto determinate”.

