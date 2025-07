WOMEN | Italia, Piemonte: "Non è facile trovare le parole, ma c'è qualcosa..." - FOTO

Martina Piemonte è tornata sui social al rientro dalla Svizzera. Si è presa qualche giorno di tempo per smaltire la delusione e realizzare che, nonostante l'eliminazione, il percorso a Euro 2025 è stato comunque grandioso. Durante il torneo non si è esposta molto, ha preferito godersi il momento e concentrarsi sulle sfide.

"Non è facile trovare le parole", ha scritto l'attaccante della Lazio Women sotto il suo ultimo post. Poi, proseguendo ha provato a spiegare come ha vissuto questo periodo e le emozioni provate: "Sono stati mesi intensi, pieni di emozioni forti: fatica, gioia, tensione, orgoglio. È difficile spiegare tutto quello che abbiamo vissuto… perché certe cose si possono solo sentire. Perdere così, dopo un percorso costruito giorno dopo giorno, lascia l’amaro in bocca. Ma resta qualcosa che va oltre il risultato. Abbiamo scritto una pagina importante della storia del calcio femminile. Dopo 28 anni, siamo tornate a giocare una semifinale europea con questa maglia. Abbiamo vissuto ogni momento con il cuore, unite dal primo giorno all’ultimo. Per noi, per chi c’era prima, e per tutte le bambine che sognano di giocare a calcio. Grazie a chi ci ha sostenute, da casa, dallo stadio, ovunque. Questo è solo l’inizio di una storia che vale la pena vivere fino in fondo. The rest is still Unwritten…".

