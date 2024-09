WOMEN | Lazio - Juve, la vendita dei tagliandi: tutte le info

Nella terza giornata di campionato la Lazio Women affronterà in casa la Juventus. Il match, che si disputerà al Fersini, è in programma sabato 21 settembre alle 15. Per l'occasione, attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, la società ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per poter assistere all'incontro.

Di seguito la nota: "La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di lunedi 16 settembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Ebay Lazio Women-Juventus, in programma sabato 21 settembre alle ore 15:00. Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 19:30".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE