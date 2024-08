Women, Zanoli si presenta: "Ecco perché ho scelto la Lazio. Il derby sarà..."

Dopo l'ufficialità arrivata nelle scorse ore, Martina Zanoli si è presentata come nuova giocatrice della Lazio Women ai microfoni ufficiali del club. Le sue prime parole da difensore biancoceleste: “Ho scelto di ripartire dalla Lazio perché ha riposto molta fiducia in me, ho voglia di ripartire da qui e di mettermi a disposizione della squadra e del mister per aiutarla nel complesso a raggiungere grandi obiettivi. Mi aspetto sicuramente un campionato non facile, ogni partita sarà complicata e a sé. Cercheremo, come squadra, di affrontare ogni partita nel miglior modo possibile, unite come gruppo e aiutandoci nelle difficoltà”.

“A Formello ho subito un grave infortunio, che mi ha tenuta lontana dal campo per un lungo periodo ed è stato molto difficile superare questo periodo. Negli anni seguenti ho avuto difficoltà, mi è mancata continuità e ora voglia ripartire da qui e non pensare più al passato. Voglio pensare al presente e mettermi a disposizione”.

“La prima partita sarà complicatissima, noi credo saremo pronte per dare il 100% per cercare di giocare il miglior calcio possibile. Ragiono obiettivo per obiettivo, ora quello principale è quello di trovare la vera me e giocare senza pressione o preoccupazione in campo. Integrarmi e quello che sarà lo vedremo”.

"Sono un terzino a cui piace spingere, ma è importante anche la copertura. Negli allenamenti ho capito quanto quest’anno posso migliorare perché il mister dà importanti concetti e credo che il livello di crescita sarà molto alto”.

