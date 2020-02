Zauri: "Lazio - Inter sfida alla pari. Inzaghi sta facendo la differenza"

Lazio - Inter impazza a livello mediatico, l'attesa per domenica sale. Intervistato ai microfoni di Superscommesse.it, Luciano Zauri ha parlato del match in programma e del campionato: "La Juventus ha la mentalità vincente. L'Inter ha fame, così come la Lazio. Gli attaccanti si stanno mettendo veramente in mostra, l'Inter e la Lazio hanno trovato il loro bomber. Per la classifica capocannonieri vedo Immobile strafavorito e Lukaku un pochino più dietro. Inzaghi ora sta facendo la differenza insieme alla squadra. Lazio - Inter? Vedo due squadre che se la giocheranno al 50 e 50. I bomber prima citati saranno fondamentali nel decidere il match".

