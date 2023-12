Zeman, parla il primario Guarracini: "Divieto assoluto di fumo!"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il malore subito negli ultimi giorni da Zdenek Zeman ha lasciato in ansia tutto il mondo del calcio. Fortunatamente, il tecnico del Pescara sembra essersi ripreso, anche se è ricoverato in ospedale. Per parlare della sua situazione, è intervenuto ai taccuini de Il Corriere della Sera, Stefano Guarracini, primario di cardiologia della clinica 'Pierangeli' di Pescara, che sta curando il mister boemo. Queste le sue parole sulla vicenda e sul futuro: "Divieto assoluto di fumo, non solo per questo periodo di degenza ma anche dopo. Il mister non è d’accordo ma dovrà adeguarsi. Per il resto, la risonanza magnetica ha confermato che si è trattato di una piccola ischemia cerebrale. La ripeteremo fra 48 ore e solo allora capiremo quando potrà lasciare la clinica".