Zenit, Barrios: "Lazio grande squadra, ma dovevamo vincere"

Un pareggio che sa di sconfitta per lo Zenit che è sempre più lontana dalla qualificazione agli ottavi. Lazio che invece sale a 5 punti, a -1 dal Dortmund prima. Il centrocampista dei russi Wilmar Barrios ha commentato il match di ieri sera ai microfoni del sito ufficiale del club: "Sono triste, perché l'obiettivo di oggi era quello di ottenere i tre punti e cercare di andare oltre in questo torneo. Purtroppo, ora le cose sono molto difficili per noi, ma dobbiamo lottare fino alla fine. Nelle competizioni di questo livello tutto dipende dalle piccole cose. Prima di segnare, la Lazio ha spinto molto, era tenace e concentrata. Hanno meritato il pareggio, ma come ho detto lotteremo fino alla fine. La Lazio è un'ottima squadra, ma eravamo pronti ad affrontarla. Purtroppo, ci è mancata la concentrazione e gli abbiamo permesso di ripartire, ma in generale abbiamo giocato bene e controllato gran parte della partita".

