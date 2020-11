Zenit - Lazio, Caputi e l'elogio a Caicedo: "Il suo gol vale un pari prezioso"

La Lazio pareggia contro lo Zenit San Pietroburgo, mantenendo il primato nel girone in attesa della gara tra Bruges e Dortmund. Come accaduto col Torino, Felipe Caicedo è stato decisivo, siglando il gol dell'1-1. Al triplice fischio, sono numerosissimi i complimenti nei confronti dell'attaccante. Anche Massimo Caputi, noto giornalista, ha dedicato all'ecuadoregno il commento apparso sul proprio profilo Twitter: "Caicedo ancora una volta determinante per la Lazio, il suo gol vale infatti un pari prezioso. Nonostante l'emergenza la squadra di Inzaghi mantiene l'imbattibilità e la testa del girone in ChampionsLeague".

Zenit - Lazio, anche senza il suo Luis Alberto Patricia esulta: "Grandi!" - F

Lazio, Immobile gioisce per il gol di Caicedo: "Panterone" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE