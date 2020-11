Lazio, Immobile gioisce per il gol di Caicedo: "Panterone" - FOTO

Ancora una volta ci pensa Caicedo a togliere le castagne dal fuoco. Ancora una volta il Panterone lascia il segno e porta punti ai biancocelesti. Non si era messa nei migliore dei modi per la squadra di Inzaghi cintro lo Zenit, ma il numero 20 è riuscito a segnare e a regalare un pareggio ai suoi, che lo hanno festeggiato abbracciandolo in campo. Anche Immobile, che è rimasto a Roma, lo ha festeggiato a distanza dedicandogli una Instagram Story in cui ha scritto: "Panterone", rivolgendosi al compagno sempre più decisivo.