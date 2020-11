Zenit - Lazio, primo confronto tra le due squadre. Ma Caicedo ha già segnato ai russi

Ritorna la Champions League per la Lazio, attesa dalla difficile trasferta in casa dello Zenit San Pietroburgo. Quello di domani alle 18:55 sarà il primo confronto tra le due compagini ma la Lazio può contare su qualche numero favorevole. Contro una squadra russa i biancocelesti non hanno mai perso, inoltre Caicedo ha già trafitto lo Zenit in un'occasione. Di seguito tutte le statistiche.

- La Lazio ha già affrontato 2 squadre russe in 4 occasioni complessive: si tratta del Rotor Volgograd e della Lokomotiv Mosca. La prima nella stagione '97/'98 durante il secondo turno di Coppa Uefa, passato tra andata e ritorno dai biancocelesti. L'altra nella stagione successiva in Coppa delle Coppe, un doppio confronto valido per le semifinali in cui, anche in questo caso, la Lazio ha avuto la meglio.

- In entrambe le competizioni in cui si è trovata ad affrontare una squadra russa, la Lazio ha poi raggiunto la finale di quel torneo. Nel '97/'98 in Coppa Uefa, poi persa contro l'Inter, e nel '98/'99 in Coppa delle Coppe poi vinta contro il Maiorca.

- Il bilancio contro le squadre russe per la Lazio, nei 4 scontri precedenti, è di 3 pareggi e una vittoria. Il 3-0 in casa contro il Rotor Volgograd del 4/11/97 è l'unico successo, a segno in quella partita Casiraghi, Mancini e Signori.

- Alen Boksic è il giocatore che ha segnato l'unico gol in terra russa con la maglia della Lazio. La sua rete arrivò nell'1-1 dell'8/4/99 contro la Lokomotiv Mosca.

- Anche per Inzaghi, ovviamente, si tratta del primo scontro con lo Zenit e contro una squadra russa. Per la prima volta affronterà anche il tecnico Sergey Semak.

- Lo Zenit ha già affrontato 5 squadre italiane (Milan, Juventus, Inter, Udinese e Bologna) per un totale di 10 confronti. Il bilancio è di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Il match più recente è il ritorno degli ottavi di finale di Europa League perso 1-0 in casa del Torino il 19/3/15, risultato che qualificò i russi in virtù del 2-0 dell'andata.

- Tra le mura amiche contro le squadre italiane lo Zenit San Pietroburgo ha ottenuto in totale 2 sconfitte, 2 vittorie e 1 pareggio.

- Pepe Reina ha già affrontato in due occasioni lo Zenit, entrambe con la maglia del Liverpool nell'edizione '12/'13 dell'Europa League. Il bilancio è di una sconfitta in trasferta per 2-0 e una vittoria casalinga per 3-1.

- Felipe Caicedo ha affrontato 5 volte lo Zenit quando vestiva la maglia della Lokomotiv Mosca ed ha all'attivo anche un gol. Il bilancio però non è positivo, con una vittoria (4-2 nel match in cui è andato a segno) e 4 sconfitte.

