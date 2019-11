Argentina, agguato a Salinas: il giocatore rischia di perdere la vista

Alexis Salinas protagonista di un drammatico episodio. Il difensore di proprietà dell’Argentinos Juniors ma attualmente in prestito all’Arsenal de Sarandì, lo scorso lunedì è rimasto vittima di un agguato. Insieme ad un gruppo di amici per le strade di Ciudad Evita, località di Buenos Aires, il ventiduenne è stato raggiunto al volto da alcuni spari di fucile provenienti da un’auto in corsa. Numerose le ferite riportate, tanto che il calciatore rischia di perdere l’uso dell’occhio sinistro. Gravi anche le condizioni dell’occhio destro: i medici non hanno ancora stabilito se sarà possibile recuperare, almeno parzialmente, la vista. All’origine dell’agguato, riporta foxsports.it, uno scambio di persona. Lo stesso argentino ha raccontato l’accaduto: “Ero seduto e ho sentito un’esplosione davanti alla mia faccia. Non ho visto nessuno, è stato un attacco a sorpresa. Penso ad mio futuro ed è spaventoso. La mia paura è di non poter più vedere mio figlio”.

