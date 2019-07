Brasile, Marcelo rifiuta l'alcoltest: multa e patente ritirata

Marcelo, giocatore del Real Madrid, finisce per essere protagonista di una curiosa vicenda. A Rio de Janeiro, dove stava trascorrendo le sue vacanze dopo la non convocazione con la Nazionale del Brasile per la Copa America, è stato fermato dalla polizia. Quando gli agenti hanno chiesto al talento di sottoporsi all'alcoltest, è arrivato un netto rifiuto. Secondo quanto riportato da 'O Globo', infatti, il terzino del Real Madrid avrebbe preferito pagare una multa: 2934 real brasiliani, cioè 675 euro. Però, dopo aver pagato la sanzione, è arrivato anche il ritiro della patente. Il giocatore non potrà guidare per un anno in Brasile.

LAZIO, PARTE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

LAZIO, SIVIGLIA SU LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE