UFFICIALE - Lazio, parte la campagna abbonamenti 2019/20: le info

Parte ufficialmente la campagna abbonamenti 2019/20. La Lazio ha diramato il comunicato: "La Campagna Abbonamenti 2019/2020 “SAPPIAMO FARVI EMOZIONARE” partirà giovedì 4 luglio alle ore 12:00 e terminerà venerdì 23 agosto. Fino al 21 luglio i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto mentre i non abbonati potranno sottoscrivere l’abbonamento sui posti liberi. Dal 22 luglio al 23 agosto la vendita sarà libera.

MODALITA' DI EMISSIONE DELL'ABBONAMENTO

Le modalità di sottoscrizione dell’abbonamento sono due: in modalità digitale caricandolo sulla S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card, in modalità cartacea attraverso la S.S.Lazio Home Card.

Modalità Digitale

L’abbonamento “digitale” può essere sottoscritto presso i Lazio Style 1900 abilitati, le ricevitorie Ticketone (vedi elenco), i punti Plus della Ticketone (vedi elenco), in modalità online, e attraverso il Call Center al numero a pagamento 892.101 (esclusivamente gli abbonamenti a tariffa intera). Al momento del caricamento sulla S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card il titolare riceve un segnaposto con settore, fila e posto assegnato, che deve essere firmato e riconsegnato all’esercente in segno di accettazione delle condizioni di abbonamento e della documentazione relativa (regolamento d’uso dello stadio e codice etico di condotta dei sostenitori della S.S. Lazio). Le condizioni e la documentazione da accettare sono reperibili nell'apposita sezione biglietteria/regolamenti, nonché in forma cartacea presso tutti i punti vendita autorizzati.

Chi non ha ancora sottoscritto la S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card potrà acquistarla in modalità online sul sito sport.ticketone.it alla pagina dedicata alla Lazio ovvero nell'apposita sezione oppure, con rilascio immediato, presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati di via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est presentandosi di persona con:

• un valido documento d’identità (passaporto, carta d’identità, carta vidimata, oppure tessera sanitaria per gli under 14)

• una fotocopia del codice fiscale

*per i minorenni deve essere un genitore (o chi ne esercita la patria potestà) a fornire e sottoscrivere la documentazione sopra indicata.

Modalità Cartacea

L’abbonamento “cartaceo” può essere sottoscritto attraverso la S.S. Lazio Home Card (in cui saranno indicati tutti i dati anagrafici del titolare e settore, fila e posto assegnato) che rappresenta il titolo di accesso allo stadio. Questa tipologia di abbonamento può essere sottoscritta solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 abilitati e i punti Plus della Ticketone (vedi elenco).

Per richiedere la S.S. Lazio Home Card è necessario che il titolare visioni e accetti le condizioni di abbonamento e la documentazione relativa reperibili nell'apposita sezione biglietteria/regolamenti, nonché in forma cartacea presso tutte le ricevitorie autorizzate, e che presenti obbligatoriamente:

• il modulo di adesione debitamente compilato e firmato (scaricabile da qui)

• un valido documento d’identità (passaporto, carta d’identità, carta vidimata, oppure tessera sanitaria per gli under 14)*

• una fotocopia leggibile del documento di identità

• una foto tessera solo nel caso di tariffe ridotte**

• una fotocopia del codice fiscale

*per i minorenni deve essere un genitore (o chi ne esercita la patria potestà) a ottoscrivere il modulo e fornire la documentazione sopra indicata.

** la foto tessera è necessaria solo per le tariffe ridotte Over 65, Under 16, Studenti, Donne, Aquilotto e Aquilotto Gold.

TEVERE FAMIGLIA

L’abbonamento Famiglia, valido solo per il settore Tribuna Tevere, è composto obbligatoriamente da un numero minimo di tre persone facenti parte dello stesso nucleo familiare e prevede la presenza di almeno un Adulto acquirente la tariffa “Intero”, un acquirente della tariffa ridotta (Donna, Studenti fino a 25 anni o Over 65) e un acquirente della tariffa Aquilotto.

La sottoscrizione di questa tipologia di abbonamento, potrà essere effettuata olo ed esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati.

VECCHIO ABBONATO

Tariffa riservata a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2018/19. La sottoscrizione di questa tipologia di abbonamento, potrà essere effettuata :

• CON LA S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD presso tutte le ricevitorie Ticketone (vedi elenco), i Lazio Style 1900 abilitati e i punti Plus della Ticketone (vedi elenco);

• CON LA S.S. LAZIO HOME CARD solo ed esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati e i punti Plus della Ticketone (vedi elenco).

STUDENTI

Tariffa riservata agli studenti delle superiori e universitari fino a 25 anni e riservata ai settori di tribuna (Tevere Laterale - Tevere Top - Monte Mario). Sarà necessario presentare, al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, un documento che attesti la frequentazione scolastica o universitaria (certificato di frequenza o titolo equipollente).

L’abbonamento può essere sottoscritto sia con la S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD che con la S.S. LAZIO HOME CARD solo ed esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati.

DONNE E OVER 65 E UNDER 16

Tariffa riservata rispettivamente alle donne e agli uomini nati prima del 1 gennaio 1954 e ai ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2003. La sottoscrizione di questa tipologia di abbonamento potrà essere effettuata:

• CON LA S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD presso tutte le ricevitorie Ticketone (vedi elenco), i Lzio Style 1900 abilitati e i punti Plus della Ticketone (vedi elenco);

• CON LA S.S. LAZIO HOME CARD solo ed esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati o i punti Plus della Ticketone (vedi elenco).

AQUILOTTO

Tariffa riservata ai ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2005. Questa tipologia di abbonamento, al prezzo di 50€, potrà essere sottoscritta anche non associata ad un abbonamento adulto, fatta eccezione per il settore Tevere Top dove dovrà necessariamente essere abbinata.

• CON LA S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD presso tutte le ricevitorie Ticketone (vedi elenco), i Lazio Style 1900 abilitati e i punti Plus della Ticketone (vedi elenco);

• CON LA S.S. LAZIO HOME CARD solo ed esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati o i punti Plus della Ticketone (vedi elenco).

- AQUILOTTO GOLD

Tariffa riservata ai ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2005. Questa tipologia di abbonamento, al prezzo di 500€, è valida per il settore Tribuna d’Onore Centrale anche non associata a un abbonamento adulto.

• CON LA S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD presso tutte le ricevitorie Ticketone (vedi elenco), i Lazio Style 1900 abilitati e i punti Plus della Ticketone (vedi elenco);

• CON LA S.S. LAZIO HOME CARD solo ed esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati o i punti Plus della Ticketone (vedi elenco).

INVALIDI CIVILI AL 100% (solo per la Tribuna Tevere, Tevere Top e Monte Mario)

Tariffa riservata agli invalidi civili al 100%, potrà essere sottoscritta presentando la certificazione che attesti la stessa invalidità e solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 abilitati

IMPORTANTE:

1. Gli abbonamenti a tariffa ridotta Over 65, Studenti, Under 16, Aquilotto e Aquilotto Gold non possono essere ceduti. Per questa tipologia di abbonamenti occorre l’applicazione della foto tessera sulla S.S.Lazio Home Card.

2. L’acquisto della tessera di abbonamento e/o il suo uso, comportano la presa visione e l’accettazione integrale delle Condizioni di Abbonamento, del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice Etico di Condotta pubblicati sul sito sslazio.it.

3. L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di Serie A 2019/2020 della Prima Squadra della S.S. Lazio, in conformità al calendario - date, ore e luoghi - emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e sue variazioni, nel posto indicato sulla S.S. Lazio Home Card o sul segnaposto della S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card al momento dell’acquisto. In occasione del derby gli abbonati dei Distinti Sud Est saranno trasferiti in altri settori dello stadio.

4. L’abbonamento è personale e può essere utilizzato da terzi esclusivamente nei modi e nei termini indicati dalle eventuali normative applicabili e dalle condizioni. Di volta in volta, nel pieno rispetto della relativa procedura di cambio nominativo (clicca qui) e previa accettazione integrale delle condizioni e dei documenti tutti ivi richiamati, solo ed esclusivamente le seguenti tipologie di abbonamento potranno essereutilizzati da terzi:

- abbonamento emesso a tariffa INTERA su S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card in modalità digitale” a condizione che il cessionario sia, a propria volta, titolare di una valida e personale S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card.

- abbonamento emesso a tariffa INTERA su S.S. Lazio Home Card in modalità "cartacea”

5. La sottoscrizione degli abbonamenti deve essere effettuata presso i luoghi autorizzati S.S.Lazio S.p.A. / Ticketone S.p.A.

6. La tessera (S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card e S.S. Lazio Home Card) costituisce documento di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. ed è il solo che legittima l’esercizio dei diritti conferiti con l’abbonamento. In caso di perdita, distruzione o furto del titolo d’accesso (S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card e S.S. Lazio Home Card), la S.S. Lazio S.p.A. adotterà le procedure previste dalle norme vigenti in materia di sostituzioni, duplicati, biglietti a tariffa a ridotta o altri titoli equipollenti;

7. La S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card, accompagnata dal segnaposto o la S.S.Lazio Home Card sono gli unici documenti che legittimano l’ingresso allo stadio. Qualsiasi alterazione dello stato originale dell’abbonamento sarà considerata falsificazione.

8. Per informazioni sugli abbonamenti disabili/non deambulanti e accompagnatori chiamare l’Ufficio Biglietteria della S.S. Lazio al numero 06/3237333

I PREZZI: