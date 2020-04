Coronavirus, Stellone costa troppo: l'Ascoli lo esonera

Essere esonerati per... il Coronavirus. È quanto successo a Roberto Stellone, ormai ex allenatore dell'Ascoli in Serie B. E se è vero che il tecnico romano - subentrato lo scorso febbraio a Paolo Zanetti - non era riuscito a risollevare la classifica dei bianconeri, a dettare la scelta sono state tuttavia motivazioni economiche. Troppo oneroso il contratto da sostenere in un periodo d'emergenza nazionale, da qui la risoluzione unilaterale e la squadra affidata al tecnico della Primavera Guillermo Abascal. A seguire il comunicato ufficiale.

SERIE A, SI PUO' RIPARTIRE DALLA COPPA ITALIA

IL PROTOCOLLO DELLA FIGC PER LA RIPRESA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE