Serie A, la nuova ipotesi della Lega: ripartire dalla Coppa Italia

Il Consiglio di Lega ha formulato una nuova ipotesi per quanto riguarda la ripartenza del calcio in Italia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la proposta, che verrà presentata in Assemblea, prevede di ricominciare dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia: le prime due partite sarebbero quindi Juventus - Milan e Napoli - Inter, dalle quali uscirebbero le finaliste.

PRIMO EVENTO IN RAI - Secondo i proponenti questa soluzione permetterebbe di guadagnare qualche giorno sul cammino del contagio e allo stesso tempo farebbe felice il ministro dello sport Spadafora, garantendo il primo evento calcistico alla Rai che ha i diritti del torneo. Difficilissimo parlare di date, ma al momento lo slot individuato è quello del 27 e 28 maggio per poi riprendere il campionato nel fine settimana del 31 maggio.

DURATA DELLA SERIE A - L'altro criterio discusso riguarda la durata del campionato. Tra una settimana l'Esecutivo della Uefa dovrebbe decidere se le coppe riprenderanno in parallelo coni campionati oppure saranno posticipate ad agosto a tornei conclusi. Al momento la prima soluzione è quella favorita per spostare il più possibile in avanti i viaggi tra diversi paesi. In ogni caso la Lega ha ipotizzato calendari non troppo compressi, per non esporre i giocatori al rischio di infortuni. Non si giocherà sempre ogni tre giorni, ma una volta a settimana, con ogni tanto un turno infrasettimanale. Senza le coppe e con il via tra il 30 e il 31 maggio si completerebbe il campionato l'1 agosto, con semifinali di Coppa Italia e recuperi della 25esima giornata da disputare entro il 17 giugno. Se invece in parallelo ci fossero anche le competizioni europee (23-24 giugno la Champions, 25 giugno l'Europa League) la data di fine verrebbe spostata in avanti.

