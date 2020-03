Covid-19, Dybala e la fidanzata Oriana positivi: il tweet dell'attaccante - FT

Aumenta a dismisura il numero di positivi al Covid-19 in Italia. Nel mondo del calcio, dopo Daniele Rugani, un altro giocatore della Juventus è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di Paulo Dybala che, insieme alla fidanzata Oriana, si è sottoposto al tampone e ha da poco ricevuto il responso. L'annuncio è stato dato dallo stesso argentino via Twitter: "Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!".

