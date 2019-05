Fiorentina, dagli USA: “Commisso ha comprato la società per 135 milioni”

La notizia arriva dagli Stati Uniti durante la notte: il New York Times annuncia che Rocco Commiso starebbe ultimando l’acquisizione della Fiorentina. Il magnate e fondatore di Mediacom avrebbe contattato i Delle Valle già un anno fa, ma tra richiesta e offerta c’era una distanza incolmabile. Nel frattempo Commisso avrebbe tentato vanamente di acquistare il Milan, per poi tornare sulla Fiorentina. L’accordo, secondo il rinomato quotidiano statunitense, sarebbe ai dettagli: lunedì ci dovrebbe essere l’annuncio. L'accordo con Diego Della Valle sarebbe stato chiuso alla fine della scorsa settimana per una cifra intorno ai 150 milioni di dollari (circa 135 milioni di euro).

