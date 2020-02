George Clooney prova a salvare il Malaga: “Stanno trattando”

Provaci tu, George, a salvare il Malaga. Società con la quale la Lazio ha avuto a che fare di recente, “maledetto” caso-Jony. Arrivato in biancoceleste dopo essersi svincolato dagli spagnoli, sfruttando una clausola sul contratto poi contestata dallo sceicco Al Thani. Che di conseguenza ha promesso guerra alla Lazio. Solo una delle innumerevoli follie del patron del Malaga, disprezzato dai suoi stessi tifosi e famoso paroliere. Un tipo tutto fumo e niente arrosto, riuscito nell'impresa di portare la squadra dai quarti di finale di Champions League al 14° posto di Segunda Divisiòn, la Serie B iberica. Debiti, guerre giudiziarie, contestazioni. La situazione in casa Malaga è un casino - difficile descriverla in altri termini -, roba da thriller, e per questo potrebbe essere salvata solo da uno che sa come destreggiarsi in situazioni scomode. Come riportato da Canàl Malaga, infatti, George Clooney sarebbe in trattativa per rilevare club. Il noto attore hollywoodiano farebbe parte di una cordata di imprenditori statunitensi interessata ad acquistare la maggioranza delle azioni del Malaga, per le quali, però, Al Thani chiede 100 milioni di euro. Una cifra assurda considerando che nel 2010, quando il club navigava in acque molto più tranquille, lo stesso sceicco le pagò 36 milioni.

“STANNO TRATTANDO” - A chiarire la situazione ci ha pensato Antonio Aguilera, presidente dei piccoli azionisti della società, intervenuto ai microfoni di As: “Qui a Malaga c’è un gruppo molto importante di produttori di cinema e televisione, che vogliono fare di Malaga la Hollywood europea. In città stanno girando alcune serie per Amazon dal grandissimo potenziale economico e questa cordata sta trattando per acquistare il club. Il problema è che nessuno vuole pagare ad Al Thani la cifra folle 100 milioni, ovvero quello che ha chiesto per cedere il club. Al Thani sa che il consorzio può offrire anche di più: sta negoziando, ha chiamato lui stesso gli americani venerdì per aprire la trattativa”.

