Napoli, rubati (e poi ritrovati) i nuovi sediolini del San Paolo: “Era un regalo"

Il San Paolo si è rifatto il look. Tutto merito della 30° Universiade (in poche parole, i giochi olimpici degli atleti universitari) che si è svolta proprio a Napoli dal 2 allo scorso 14 luglio. Via i vecchi sediolini, del caratteristico rosso ormai sbiadito, e dentro i nuovi di colore biancoblu e biancoazzurro. Un rinnovamento estetico che ha riqualificato l'intero impianto, e che dev'essere piaciuto particolarmente ad un Lavoratore Socialmente Utile che operava proprio all'interno del San Paolo. Come riporta Il Mattino, l'uomo, che vive ad Afragola, alla fine del turno si è portato a casa due file di seggiolini con la probabile intenzione di rivenderli. Non secondo l'addetto LSU che – una volta rintracciato dalle Forze dell'ordine – si sarebbe difeso dicendo che in realtà gli erano stati regalati. Regalo o meno, i sediolini hanno già fatto ritorno al San Paolo: per l'inizio della nuova stagione il Napoli avrà il suo “nuovo” stadio al completo.

