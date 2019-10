Olanda, rivoluzione arbitrale: le decisioni del Var saranno spiegate ai tifosi

“Perché? Cos'è successo?”. È più o meno questo il primo pensiero del tifoso da stadio nell'epoca del Var. Davanti alla televisione è semplice restare aggiornati in tempo reale su ciò che avviene nel monitor arbitrale, sugli spalti molto meno. Ecco perché in Olanda attueranno una rivoluzione: dalla prossima giornata di Eredivisie, la lega ha annunciato che le decisioni prese con il Var saranno spiegate in diretta agli spettatori presenti allo stadio, ovviamente grazie all'ausilio dei maxischermi. Una soluzione semplice e che potrebbe fare scuola, perché no, anche in Serie A.

