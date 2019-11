Ranking FIFA: svetta il Belgio, l’Italia guadagna due posizioni

Grazie agli ultimi due successi con Bosnia e Armenia nelle qualificazioni per l’Europeo del 2020, chiuse con un percorso netto fatto di dieci successi in dieci gare, la Nazionale di Roberto Mancini ha guadagnato due posizioni nel ranking Fifa, salendo al tredicesimo posto con 1607 punti. Invariate le prime posizioni in classifica, con il Belgio sempre al comando davanti a Francia e Brasile. L’unico cambiamento nella top 10, riporta il sito ufficiale della Figc, è il sorpasso della Croazia ai danni del Portogallo. Infine, ci sono altri passi in avanti da registrare: la Polonia (+2), la Serbia (+4) e la Nigeria (+4). Il prossimo ranking Fifa verrà reso noto il 19 dicembre. Di seguito, le prime quindici posizioni del ranking:

Belgio 1765 punti (-)

Francia 1733 punti (-)

Brasile 1712 punti (-)

Inghilterra 1661 punti (-)

Uruguay 1645 punti (-)

Croazia 1642 punti (-)

Portogallo 1639 punti (-1)

Spagna 1636 punti (-)

Argentina 1623 punti (-)

Colombia 1622 punti (-)

Messico 1621 punti (-)

Svizzera 1608 punti (+1)

ITALIA 1607 punti (+2)

Olanda 1604 punti (-2)

Germania 1602 punti (+1)

