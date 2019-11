Calciomercato Lazio, dalla Turchia: “Anche il Galatasaray su Durmisi”

Riza Durmisi è ormai fuori dal progetto tecnico della Lazio. L’esperienza dell’ex Betis nella Capitale non gli ha regalato alcuna soddisfazione e, nonostante sia legato al club capitolino fino al 2023, si prospetta per lui un addio a breve. Di recente, lo stesso giocatore aveva annunciato l’interesse del Fenerbahce nei suoi confronti. Ma, secondo quanto riportato dai media turchi, ci sarebbe un’altra big pronta ad investire su di lui. Si tratta del Galatasaray che, riporta star.com.tr, si starebbe muovendo per sostituire Nagatomo che, con tutta probabilità, non rimarrà nella formazione di Terim. L’allenatore avrebbe chiesto alla dirigenza un terzino ed un centrocampista, e già a gennaio il club avrebbe puntato i riflettori sul biancoceleste. La squadra turca, poi, occupa l’ottava posizione nella classifica del proprio campionato, ed ha necessità di rinforzi per cercare di risalire la china. Durmisi, infine, ha comunque un costo contenuto e tanta voglia di tornare a far bene. Si prefigura un duello tra le le due big turche.

