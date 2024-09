Roma, che frecciata di Totti: "I tifosi non sono felici! Mi hanno fatto fuori perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È tornato a parlare Francesco Totti che nella giornata di oggi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando tra i tanti temi anche il suo addio alla Roma e il suo mancato ritorno, non senza qualche frecciata tutt'altro che velata alla società giallorossa:

"Io, Maldini e Del Piero siamo stati fuori perché siamo diventati ingombranti, un nome importante offusca tutto il resto. Però se sei una persona competente e pure importante succede questo. Se non veniamo presi in considerazione, evidentemente si è legati ad altri obiettivi e pensieri. Un mio ritorno? A Roma se ne parla tanto, poi se vai a spremere il limone esce poco o nulla. A me nessuno mi ha mai chiamato. Non me lo aspettavo, ma siamo tutti felici, sia io che loro. Forse i tifosi un po' meno" - poi sulla squadra messa al servizio del tifoso - "Se mi piace? Nì. All'ultimo, dopo tutti i casini successi, hanno cominciato a rischiare un po' tutto. Ora sta a De Rossi metterli bene in campo, far sì che i giocatori riprendano la condizione migliore. Nell'ultimo mese ci siamo sentiti spesso e volentieri, è contento di ciò che sta facendo e ora proverà a fare meglio perché non pensava di partire così male. Ha la voglia e la testa per migliorare".