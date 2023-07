Roma, E. Fernandez fa tremare i giallorossi: "Ho parlato con Dybala e..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma è in apprensione per il futuro di Paulo Dybala. Il trequartista argentino è legato ai giallorossi da una clausola che consente ai club esteri di acquistarlo per soli 12 milioni. Tra le società che si sono informare su di lui, ci sarebbe anche il Chelsea dei connazionali Pochettino (tecnico dei blues) ed Enzo Fernandez, con il quale ha alzato al cielo la Coppa del Mondo lo scorso dicembre. Proprio quest'ultimo avrebbe fatto tremare i tifosi giallorossi ammettendo, ai microfoni di Olé, di aver chiamato Dybala: "Ho letto qualcosa a riguardo, vedremo. Spero davvero che possa arrivare. Gli ho parlato e gli ho detto che lo sto aspettando per un asado. Ho bisogno di qualcuno per condividere il mate".