Calciomercato Lazio | Folorunsho ha scelto: Lotito prepara il colloquio

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Michael Folorunsho ha scelto la Lazio. Questa l'apertura odierna de Il Corriere dello Sport. E' iniziato il conto alla rovescia per il centrocampista italiano cresciuto a Formello, fuori dal progetto di Conte. Il Napoli lo ha scaricato e lui non ha preso in considerazione altre ipotesi: vuole solo tornare in biancoceleste.

Ultimi giorni di mercato per la Lazio per centrare l'affondo decisivo. Lotito prepara il colloquio con De Laurentiis che presumibilmente avverrà nelle prossime ore. Il patron partenopeo ha fissato il prezzo a 12 milioni più bonus, ma l'intesa si può trovare a meno, visto la necessità di vendere del Napoli. "Ci aspettiamo di vedere Folorunsho alla Lazio tra il 28 e il 30 agosto", assicura il quotidiano romano.