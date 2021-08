Calciomercato Lazio, fumata bianca per Basic: il croato è in arrivo

Toma Basic alla Lazio, ci siamo davvero. Come vi avevamo anticipato stanotte, dopo i contatti di ieri tra Bordeaux e agente del calciatore, oggi sono arrivati anche quelli decisivi tra il club francese e i biancocelesti. Accordo definito sulla base di 7 milioni e circa due di bonus. Operazione leggermente inferiore ai 10 milioni che pretendevano i Girondini. In questi minuti si stanno sbrigando tutte le questioni burocratiche che caratterizzano una trattativa, poi arriverà l'ok del Bordeuax per far partire Basic in direzione Roma. Il croato sbarcherà nella Capitale a breve, tra stasera e domani probabilmente, poi effettuerà le visite mediche con la Lazio con cui firmerà un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Basic-Lazio, è fumata bianca!

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.