Calciomercato Lazio, Basic vede il traguardo: tutti i dettagli

Ultime ore d’attesa, Toma Basic freme, non vede l’ora di sbarcare a Roma, attende il via libera del Bordeaux. L’accordo tra la Lazio e i Girondini è davvero vicino, balla circa un milione tra domanda e offerta. Distanza minima che già oggi potrebbe essere limata, in modo da dare semaforo verde a Basic e permettergli di arrivare nella Capitale nei prossimi giorni, effettuare le visite mediche e mettersi poi a disposizione di Sarri che lo aspetta ormai da quasi due mesi. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, già in serata ci sono stati nuovi contatti tra l’agente del giocatore e il Bordeaux e i segnali arrivati dalla dirigenza transalpina sono stati positivi, si va verso la fumata bianca. La giornata di lunedì sarà intensa e non solo sul fronte Correa. L’argentino aspetta l’Inter, Basic invece vuole solo la Lazio. Tare e Lotito si metteranno di nuovo in contatto con i dirigenti del Bordeaux, l’intenzione è quella di chiudere l’affare, facendosi forti della volontà del ragazzo che finora ha detto no a tutte le altre proposte giunte sulla scrivania del presidente Gerard Lopez. Gli andrà dato un bonus pazienza o un premio fedeltà. Lui si accontenterebbe di essere, almeno in panchina, già sabato prossimo contro lo Spezia. L’accordo tra lui e la Lazio è ormai notizia antica: quinquennale da 1,5 milioni a stagione. L’intesa con il Bordeaux è ormai dietro l’angolo. Basic vuole vestirsi di biancoceleste, stavolta sì che sarà accontentato…

