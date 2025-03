Calciomercato Lazio | Gila, c'è la Juventus: la società prepara le contromosse

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La convocazione con la nazionale maggiore spagnola dopo la sua peggior prestazione stagionale a Bologna. Ma Mario Gila rimane una colonna della Lazio di Baroni, uno dei centrali più forti e affidabili del campionato italiano. Il classe 2000, come normale che sia, ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club stranieri, ma non solo. Su Gila è forte l’interesse della Juventus che lo ha messo in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione.

JUVENTUS - Il board bianconero, a prescindere da chi sarà il tecnico l’anno prossimo, farà un tentativo in estate per provare ad acquistare lo spagnolo. Bremer è reduce da un grave infortunio, ma nelle idee della Juve proprio il brasiliano sarà il perno da cui ripartire e Gila un profilo perfetto da affiancargli. Molto dipenderà dalla qualificazione o meno della Vecchia Signora alla prossima Champions League, gli introiti derivanti dalla partecipazione alla massima competizione europea sono decisivi per un mercato di alto profilo, che comunque vedrà la partenza di diversi elementi attualmente in rosa. La Juve punta Gila, ma dovrà fare i conti con la Lazio. Lotito - che in caso di cessione del centrale - deve corrispondere il 50% del ricavato al Real Madrid - parte da una valutazione di 60-65 milioni di euro e sotto non intende scendere.

RINNOVO - Anzi, il presidente e il ds Fabiani hanno già avuto contatti con l’agente di Gila per parlare di rinnovo e adeguamento. Mario a oggi guadagna circa 500 mila euro netti, è uno dei calciatori meno pagati della rosa biancoceleste, quindi pur con il contratto attuale in scadenza nel 2027, c’è l’intenzione di premiare la crescita del ragazzo. Se ne parlerà nelle prossime settimane, forse a fine stagione, ma la Lazio non vorrebbe privarsi di Gila, a meno che non arrivi un’offerta davvero importante, che possa ammortizzare anche la percentuale di rivendita da rincorrere al Real. La Juve è tra i club più interessati, ma la Lazio non vuole diventare terreno di conquista…

