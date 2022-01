Calciomercato Lazio, il pres. Corsi: "Bajrami piace a tanti, ma Tare..."

Mercato di gennaio aperto, ma si pensa anche ai colpi per l'estate. Tra nomi sulla lista di Tare e della Lazio, oltre a Emerson Palmieri, c'è anche quello del classe 1999 Nedim Bajrami. Il numero 10 dell'Empoli, che ieri all'Olimpico ha sbloccato il risultato su rigore, sarebbe entrato nel mirino dei biancocelesti. Per approfondire il discorso, la redazione de Lalaziosiamonoi.it ha contattato in esclusiva il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi: “Non so che dirvi - mette le mani avanti il patron - a me non risulta. Poi magari rientra in quelle cose che i giornalisti anticipano prima che effettivamente succeda qualcosa. Però al momento non credo che ci sia niente di concreto. Che poi un dirigente dica che gli piaccia un giocatore, questo ci può stare naturalmente. Per il resto non c’è niente, non mi hanno contattato. Valutazione? Dipende da chi me lo chiede: se me lo chiede il Real Madrid ha un costo, se me lo chiede la Sampdoria ne ha un altro (ride, ndr.). Il prezzo lo fa il mercato, è sempre stato così”.

CLUB INTERESSATI - Gli apprezzamenti di certo non mancano visto l'ottimo campionato del calciatore nato a Zurigo ma di nazionalità albanese. Già 7 i gol messi a segno in stagione da Bajrami tra Serie A (5) e Coppa Italia (2) in 20 presenze. Nei giorni scorsi si era parlato di un sondaggio del Sassuolo come sostituto di Boga (Dionisi lo ha avuto l'anno scorso), ma la Lazio sarebbe una sfida ancor più affascinante. A gestirlo è Fali Ramadani, stessa scuderia di Sarri: l'idea è quella di lasciare Empoli solo in estate: “Squadre interessate a Bajrami ci saranno di certo, ma noi al momento dobbiamo pensare a cose più importanti. C’è un’altra partita tra due giorni e abbiamo Haas infortunato, si è fatto male anche Parisi e dovrebbe essere una cosa abbastanza lunga…”.

VICARIO PER LA PORTA - La Lazio poi è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Tra i profili attenzionati c'è anche quello di Guglielmo Vicario, portiere friulano di proprietà del Cagliari, ma in prestito all'Empoli. Secondo il presidente Corsi per il classe 1996 è arrivato il momento del salto: “Sta andando bene, penso che possa andare in una squadra importante l’anno prossimo. Questa è una battuta in più rispetto a quello che sta facendo. È un ragazzo dotato, che si sta anche completando, è sicuramente un predestinato. È destinato ad andare in una squadra più importante della nostra”.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge