Calciomercato Lazio, piace Bajrami: il fantasista nel mirino biancoceleste

Ha sbloccato la partita dell'Olimpico, un rigore perfetto a spiazzare Strakosha. Nedim Bajrami è una delle stelle dell'Empoli rivelazione di questa stagione nella quale il fantasista ha segnato cinque gol e firmato quattro assist. Numeri niente male per il classe 1999 che - secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio - è finito nel mirino della Lazio. Ci sarebbe stato un approccio del club biancoceleste, un sondaggio per imbastire una trattativa. Difficile che l'Empoli se ne privi subito e lo stesso Bajrami preferirebbe rimandare tutto all'estate. A Sarri piace molto il profilo del ragazzo, su cui c'è anche il Sassuolo, ma Bajrami vorrebbe dare precedenza alla Lazio. Non per gennaio, ma per l'estate, quando si aprirà una vera e propria rifondazione in casa biancoceleste.