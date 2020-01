Calciomercato Lazio, Marca: "Escalante ha firmato"

Ed ecco anche la firma, si aspettava ormai soltanto quella. Gonzalo Escalante è un nuovo giocatore della Lazio, o meglio lo sarà a partire dalla prossima estate. Come riporta Marca, il capitano dell’Eibar nelle scorse ore ha messo nero su bianco l’accordo trovato nelle scorse settimane con i biancocelesti. Il centrocampista argentino, come vi avevamo raccontato, è stato convinto grazie all'allettante proposta di un quadriennale da un milione e mezzo a stagione. Cifra ben superiore a quella percepita in Spagna e che il club basco, nonostante diversi tentativi negli ultimi mesi, non ha potuto pareggiare concentrandosi di conseguenza sulla ricerca del sostituto (poi individuato in Sebastiano Cristoforo). Escalante era diventato in questi anni una bandiera per l'Eibar, il suo ritorno in Italia verrà ufficializzato soltanto a fine stagione.

