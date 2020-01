Calciomercato Lazio, l'Eibar si muove: preso il sostituto di Escalante

La Lazio rimane in attesa sul mercato, come detto ieri da Inzaghi in conferenza stampa: "Siamo soddisfatti di quello che abbiamo, ci stiamo guardando in giro, se troviamo qualcosa che ci possa migliorare allora ci muoveremo". Il ds Tare per giugno ha bloccato Gonzalo Escalante, centrocampista classe '93, che andrà in scadenza con l'Eibar. Il suo arrivo è previsto per l'estate, a meno di cambi di programma dell'ultima ora. L'Eibar nel frattempo ha già preso il sostituto, pescando dalla Serie A. Come ufficializzato sul sito della Fiorentina, il club spagnolo ha acquistato l'uruguaiano Sebastian Cristoforo dai viola. Stesse caratteristiche, un centrocampista centrale che può fare anche la mezzala, addirittura stessa età (26 anni, ndr) di Escalante. Per uno l'Italia appartiene al passato, per l'altro al futuro. Per il presente c'è tempo fino al 31 gennaio.

