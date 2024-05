Calciomercato Lazio | Prima offerta per Noslin: la richiesta del Verona

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio a caccia di rinforzi per l'attacco. Dopo Tchaouna, la società capitolina vorrebbe chiudere almeno un altro colpo per arricchire il pacchetto offensivo a disposizione di Tudor. Tanti i nomi in orbita biancoceleste, l'ultimo quello del serbo classe 2004 Bazdar. La dirigenza, però, sembra orientata verso un profilo più esperto e più pronto che conosca già il nostro campionato.

Attenzione alla pista che porta a Tijjani Noslin. Come appreso dalla nostra redazione, la Lazio avrebbe già sondato il terreno con una prima offerta da 12 milioni di euro. Il Verona ne chiede almeno 15, ma tra Lotito e Setti c'è un ottimo rapporto viste anche le operazioni effettuate negli ultimi anni. Si può trovare l'accordo intorno a quelle cifre. Il classe 1999 è stato tra i protagonisti della cavalcata dell'Hellas che ha portato alla salvezza. A gennaio è arrivato dal Fortuna Sittard per 3 milioni, adesso ne vale molti di più. Per lui in questi mesi 17 presenze in Serie A con 5 gol e 4 assist. E' una pista concreta per la Lazio, può essere l'olandese il terzo centravanti di Tudor per la prossima stagione.

