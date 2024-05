Calciomercato Lazio | Nuova idea per l'attacco: spunta il gioiello serbo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Prosegue la caccia al centravanti in casa Lazio. Castellanos è blindato dalla società, Immobile sarebbe sacrificabile per Tudor ma il capitano ha scelto di restare. Il club capitolino ha scelto di inserire un terzo profilo per andare a rinforzare il pacco attaccanti. L’idea è andare su un profilo che sappia associarsi ai due. Fabiani aveva provato a imbastire la doppia operazione con la Salernitana, Tchaouna più Dia, ma il senegalese ha perso tempo e sta aspettando che le avance dalla Premier League si trasformino in offerte.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il nuovo nome per l'attacco in casa Lazio è quello di Samed Bazdar, classe 2004 del Partizan Belgrado. Dalla Serbia continuano a rimbalzare rumors. E' un profilo giovane e interessante che fa parte della scuderia Raiola. Quest'anno per lui 19 presenze nel massimo campionato serbo condite da 1 assist e 5 gol. Sono invece 8 le marcature totali in tutte le competizioni stagionali che gli sono valse la pre convocazione del ct Stojkovic per Euro 2024. Non è una novità che la Lazio voglia ringiovanire la rosa, resta il dubbio se Bazdar sia in linea con le idee di Tudor, più abituato a lavorare con calciatori pronti ed esperti. Tra gli obiettivi c'è sicuramente il classe '99 olandese Noslin, con la Lazio che ha già presentato una prima offerta al Verona.