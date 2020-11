Crotone - Lazio a rischio: pioggia e allagamenti in Calabria. Il ds Ursino: "Da quel che sappiamo, si giocherà"

AGGIORNAMENTO ORE 9.50 - Il sindaco della città Vincenzo Voce si è rivolto ai cittadini, invitandoli a rimanere in casa per sicurezza e per non ostacolare le squadre di soccorso (QUI L'ARTICOLO COMPLETO).

AGGIORNAMENTO ORE 9.10 - Il ds del Crotone Ursino, intervenuto ai nostri microfoni, ha chiarito la situazione relativa al maltempo: “Non ho avuto ancora indicazioni, ma da quello che sappiamo la partita si fa”.

La gara tra Crotone e Lazio, in programma questo pomeriggio allo stadio Ezio Scida è a forte rischio. Il motivo sta nelle forti piogge che, nella notte, si sono abbattute sulla Calabria causando diversi allagamenti. E la situazione non migliorerà nelle prossime ore, anzi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse per l'intera giornata. Allerta rossa per la provincia di Crotone, gialla sul resto della regione.

